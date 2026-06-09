Подмосковные хирурги вернули пострадавшему в ДТП подростку подвижность руки

09 июня 2026, 14:15

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля провели уникальную операцию пострадавшему в автоаварии подростку. Об этом говорится в Telegram-канале центра.





14‑летний мальчик получил переломы костей черепа, ключицы, лопатки, плеча и бедра. Врачи по месту жительства зафиксировали ему участки переломов металлоконструкциями и восстановили форму черепа.

«Через некоторое время травма дала осложнение. Локтевой сустав почти перестал двигаться, и рука практически не сгибалась. Семья обратилась в ДКЦ. Врачи выявили у пациента после черепно-мозговой травмы спастический трипарез. Левая рука и ноги находились в постоянном напряжении, плохо поддаваясь контролю. В этих условиях сохранение подвижности «послушной» правой руки приобрело критическое значение», – пояснили в клинике.