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Подмосковные хирурги вернули пострадавшему в ДТП подростку подвижность руки

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля провели уникальную операцию пострадавшему в автоаварии подростку. Об этом говорится в Telegram-канале центра.



14‑летний мальчик получил переломы костей черепа, ключицы, лопатки, плеча и бедра. Врачи по месту жительства зафиксировали ему участки переломов металлоконструкциями и восстановили форму черепа.

«Через некоторое время травма дала осложнение. Локтевой сустав почти перестал двигаться, и рука практически не сгибалась. Семья обратилась в ДКЦ. Врачи выявили у пациента после черепно-мозговой травмы спастический трипарез. Левая рука и ноги находились в постоянном напряжении, плохо поддаваясь контролю. В этих условиях сохранение подвижности «послушной» правой руки приобрело критическое значение», – пояснили в клинике.
Обследования показали, что причиной ограничения движения стали костные разрастания и проникновение в полость сустава нескольких металлических винтов. Устранить патологию можно было только хирургическим путём.

Ортопеды центра провели сложную операцию. Они удалили мешающие элементы и воссоздали локтевой сустав. Врачи очистили кость от разросшихся участков, извлекли мешавшие металлоконструкции, освободили пространство для движения, а затем наложили специальный аппарат Волкова‑Оганесяна. Это позволило постепенно разрабатывать сустав сохраняя ширину суставной щели.

После снятия аппарата прошло полгода. Мальчик прошёл два курса реабилитации. Сейчас подвижность его руки полностью восстановлена.
Лора Луганская

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