Подмосковные хирурги вернули пострадавшему в ДТП подростку подвижность руки
Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля провели уникальную операцию пострадавшему в автоаварии подростку. Об этом говорится в Telegram-канале центра.
14‑летний мальчик получил переломы костей черепа, ключицы, лопатки, плеча и бедра. Врачи по месту жительства зафиксировали ему участки переломов металлоконструкциями и восстановили форму черепа.
«Через некоторое время травма дала осложнение. Локтевой сустав почти перестал двигаться, и рука практически не сгибалась. Семья обратилась в ДКЦ. Врачи выявили у пациента после черепно-мозговой травмы спастический трипарез. Левая рука и ноги находились в постоянном напряжении, плохо поддаваясь контролю. В этих условиях сохранение подвижности «послушной» правой руки приобрело критическое значение», – пояснили в клинике.Обследования показали, что причиной ограничения движения стали костные разрастания и проникновение в полость сустава нескольких металлических винтов. Устранить патологию можно было только хирургическим путём.
Ортопеды центра провели сложную операцию. Они удалили мешающие элементы и воссоздали локтевой сустав. Врачи очистили кость от разросшихся участков, извлекли мешавшие металлоконструкции, освободили пространство для движения, а затем наложили специальный аппарат Волкова‑Оганесяна. Это позволило постепенно разрабатывать сустав сохраняя ширину суставной щели.
После снятия аппарата прошло полгода. Мальчик прошёл два курса реабилитации. Сейчас подвижность его руки полностью восстановлена.