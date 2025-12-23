На фестивале в Кашире устроят самый большой хоровод в валенках

23 декабря 2025, 20:35

В исторической части Каширы 3 и 4 января пройдёт фестиваль «День Вален’Ока». Он даст старт празднованию 670-летия города, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В названии фестиваля объединили символ русского тепла валенок и главную водную артерию города – реку Оку.Идея мероприятия – соединение традиций, народного мастерства и современной энергетики в формате зимнего семейного праздника.Программу праздника откроет театрализованное представление «По щучьему велению». В первый день состоятся мастер-классы по валянию и росписи валенок, создание самого большого текстильного валенка в Подмосковье. Помимо этого, пройдёт акция «Вален’Ока желаний», где каждый сможет загадать своё желание.Во второй день праздника состоится Рыбный день, посвящённый кулинарным открытиям. Гостей пригласят на мастер-классы по рыбной кулинарии, интерактивы и конкурсы. Всем предложат традиционный деликатес – Каширскую щербу.Настроение жителей и гостей города будут поддерживать творческие коллективы округа. Кроме этого, на фестивале развернут ярмарку ремесленных изделий. В завершении гости праздника примут участие в самом большом хороводе в валенках.Как отметили в министерстве, фестиваль «День Вален’Ока» планируют сделать ежегодным.