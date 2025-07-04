В Подмосковье запустили новый сервис для хозяев домашних животных

04 июля 2025, 22:40

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области запустили сервис для владельцев домашних животных. Онлайн-ресурс на портале «Мой АПК» даёт подробную и актуальную информацию о выездной вакцинации, регистрации и чипировании питомцев, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.







«Теперь жители региона могут изучить информацию о необходимости вакцинации, просмотреть статистику по Подмосковью, воспользоваться интерактивной картой для выбора удобной локации проведения процедур. На карте отображаются участковые ветеринарные лечебницы и дополнительные пункты проведения профилактических мероприятий. Всё это значительно облегчает процесс получения ветеринарных услуг», – говорится в сообщении.