В Коломне откроют выставку о полярных путешествиях
С 14 мая в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начнет работу выставка «Притяжение полюсов», где представят произведения художницы и путешественницы Натальи Груздовой. Посетители увидят живопись, графику и фотографии, посвященные природе Арктики и Антарктики, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозиция передает масштаб северных и южных широт, их суровую красоту и особую атмосферу. Полярные регионы заняли важное место в творчестве Натальи Груздовой. Художница не раз участвовала в экспедиционных круизах на Северный полюс, архипелаг Земля Франца-Иосифа на борту атомного ледокола «50 лет Победы», а также посещала Антарктиду и Южные Шетландские острова на судах ледового класса.
Наталья Груздова родилась в Коломне. Она окончила Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств, состоит в Союзе художников России и Творческом союзе художников России. Автор регулярно участвует в городских, региональных и всероссийских выставках.
Работы художницы хранятся в фондах галереи «Дом Озерова» и частных коллекциях. Выставка продлится до 30 июня. Возрастное ограничение — 0+.
