В Московской области началось массовое гнездование птиц
В Подмосковье продолжается сезон размножения птиц, который обычно длится с апреля по июль. У ряда видов, в том числе хищных птиц, период гнездования начинается раньше. Орнитологи рассказали, что у некоторых пернатых уже появились слетки — птенцы, которые впервые покидают гнездо. Такие случаи зафиксировали, в частности, у рябинника и серой неясыти, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В это время птицы строят гнезда, высиживают яйца и выкармливают потомство, поэтому особенно нуждаются в спокойных условиях. Министерство экологии Московской области призвало жителей соблюдать правила поведения рядом с местами обитания пернатых, чтобы не нарушать естественный цикл их жизни и поддерживать биоразнообразие региона.
Специалисты рекомендуют избегать громких звуков, не использовать шумную технику в лесах и лесопарках, а также выгуливать собак на поводке. Особую осторожность следует соблюдать в местах с густой растительностью, где могут находиться гнезда водоплавающих и наземных птиц.
Отдельно жителей просят не трогать слетков, оказавшихся на земле. Такие птенцы учатся летать и обычно остаются под наблюдением родителей. Взрослые птицы способны самостоятельно помочь потомству вернуться в безопасное место.
