В Московской области началось массовое гнездование птиц

06 мая 2026, 17:55

В Подмосковье продолжается сезон размножения птиц, который обычно длится с апреля по июль. У ряда видов, в том числе хищных птиц, период гнездования начинается раньше. Орнитологи рассказали, что у некоторых пернатых уже появились слетки — птенцы, которые впервые покидают гнездо. Такие случаи зафиксировали, в частности, у рябинника и серой неясыти, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.