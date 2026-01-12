На фестивале в Воскресенске выбрали самые необычные ёлки

12 января 2026, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В парке усадьбы Кривякино завершился ежегодный Новогодний арт-фестиваль «ЧУднЫе ёлки». В этом году его проводили в седьмой раз, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.