Достижения.рф

На фестивале в Воскресенске выбрали самые необычные ёлки

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В парке усадьбы Кривякино завершился ежегодный Новогодний арт-фестиваль «ЧУднЫе ёлки». В этом году его проводили в седьмой раз, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.



Учреждения, семьи, предприятия и организации представили на суд зрителей и жюри 27 необычных новогодних деревьев.
Соревнования проходили в нескольких номинациях – «Самая креативная», «Самая чудная» и «Самая деловая ёлочка».

Фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Гран-при фестиваля достался ёлке Спортивной школы олимпийского резерва «Химик» под названием «65 лет в хоккее».

Для гостей мероприятия подготовили мастер-классы, викторины и ярмарку с изделиями ручной работы.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0