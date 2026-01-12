На фестивале в Воскресенске выбрали самые необычные ёлки
В парке усадьбы Кривякино завершился ежегодный Новогодний арт-фестиваль «ЧУднЫе ёлки». В этом году его проводили в седьмой раз, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.
Учреждения, семьи, предприятия и организации представили на суд зрителей и жюри 27 необычных новогодних деревьев.
Соревнования проходили в нескольких номинациях – «Самая креативная», «Самая чудная» и «Самая деловая ёлочка».
Гран-при фестиваля достался ёлке Спортивной школы олимпийского резерва «Химик» под названием «65 лет в хоккее».
Для гостей мероприятия подготовили мастер-классы, викторины и ярмарку с изделиями ручной работы.
Читайте также: