Рекордное число аэростатов собрал под Дмитровом фестиваль «Яблоки на снегу»

11 января 2026, 17:12

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Евгений Рой

30 аэростатов поднялись в воздух с поля у села Перемилово Дмитровского городского округа. Там в 21-й раз открыли воздухоплавательный сезон рождественским фестивалем «Яблоки на снегу».