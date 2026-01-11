Рекордное число аэростатов собрал под Дмитровом фестиваль «Яблоки на снегу»
30 аэростатов поднялись в воздух с поля у села Перемилово Дмитровского городского округа. Там в 21-й раз открыли воздухоплавательный сезон рождественским фестивалем «Яблоки на снегу».
В событии приняло участие рекордное количество воздушных шаров. На первый в этом году подобный фестиваль приехали пилоты всех ведущих клубов Москвы и Подмосковья.
По словам руководителя подмосковного отделения Федерации воздухоплавательного спорта России Игоря Васькова, полёт на воздушном шаре похож на поездку на эскалаторе: шар плавно поднимает и столь же плавно опускает пассажиров. Он уверен, что это безопасно и романтично.
С заслуженным пилотом согласен Хаззаа Аль-Харби, который приехал вместе со своей девушкой из Саудовской Аравии. Он решил подарить ей романтическое путешествие на аэростате в разгар русской зимы. Это был их первый полёт на воздушном шаре. Поддержать пару приехали друзья Хаззаа со своими спутницами.
Открыл фестиваль шар дмитровского клуба «Аэровальс» с Дедом Морозом и Снегурочкой. Перед полётом они раздали зрителям и пилотам мороженое и другие подарки. Затем взлетел аэростат Московского клуба воздухоплавания. А следом другие участники фестиваля отправились в воздушное путешествие над Дмитровом.
