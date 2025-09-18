Достижения.рф

На финал конкурса «Интервидение» продали почти все билеты

оригинал Фото: пресс-служба «Интервидения»

Практически все билеты на финал международного музыкального конкурса «Интервидение» распродали. Остались только места в зоне за партером, в середине амфитеатра.



«За такой билет придётся заплатить 50 тысяч рублей. Организаторы отмечают рекордный интерес к конкурсу: продажи стартовали несколько недель назад, и лучшие места разобрали уже в первые часы», – передаёт РИА Новости.
Ранее в этом году президент Владимир Путин подписал указ о проведении в России конкурса «Интервидение». На него съехались музыканты из 23 стран – Китая, США, Белоруссии, Египта, Сербии, Вьетнама и других. Исполнители поборются за главный приз в 300 тысяч евро.

Финал «Интервидения» пройдёт 20 сентября на площадке Live Arena в Подмосковье.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0