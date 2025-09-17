«Быстро загнётся»: Юрий Лоза раскритиковал конкурс «Интервидение»

17 сентября 2025, 17:28

Юрий Лоза высмеял музыкальный конкурс «Интервидение»

Фото: iStock/Sonate

Известный российский музыкант и композитор Юрий Лоза поделился мнением о международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдёт на этой неделе в Москве.





В беседе с Общественной Службой Новостей артист заявил, что шоу вряд ли сможет повторить успех и популярность «Евровидения».



По словам Лозы, российский аналог европейского конкурса пока остается малоизвестным широкой публике.





«Смешно, когда некоторые критики уверяют, что проект переплюнет “Евровидение”. Да, “Интервидение” раньше тоже было. Но оно всё равно по масштабу не превосходило европейский аналог», – отметил музыкант.

«Лично я бы ни за что не хотел выступать на таком проекте. Как мне кажется, это шоу обречено на провал, потому что если там не будет скандалов и интриг, то оно быстро загнется. “Евровидение” держится на плаву как раз благодаря ежегодным скандалам. А у нас вряд ли такое допустят», – заявил музыкант.

