«Быстро загнётся»: Юрий Лоза раскритиковал конкурс «Интервидение»
Юрий Лоза высмеял музыкальный конкурс «Интервидение»
Известный российский музыкант и композитор Юрий Лоза поделился мнением о международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдёт на этой неделе в Москве.
В беседе с Общественной Службой Новостей артист заявил, что шоу вряд ли сможет повторить успех и популярность «Евровидения».
По словам Лозы, российский аналог европейского конкурса пока остается малоизвестным широкой публике.
«Смешно, когда некоторые критики уверяют, что проект переплюнет “Евровидение”. Да, “Интервидение” раньше тоже было. Но оно всё равно по масштабу не превосходило европейский аналог», – отметил музыкант.Говоря об участниках конкурса, Лоза признался, что знаком лишь с Ярославом Дроновым (певец SHAMAN), который представит Россию. Остальных конкурсантов он видит и слышит впервые.
«Лично я бы ни за что не хотел выступать на таком проекте. Как мне кажется, это шоу обречено на провал, потому что если там не будет скандалов и интриг, то оно быстро загнется. “Евровидение” держится на плаву как раз благодаря ежегодным скандалам. А у нас вряд ли такое допустят», – заявил музыкант.В заключение Юрий Лоза добавил, что не планирует смотреть «Интервидение», так как конкурс не вызывает у него никакого интереса.