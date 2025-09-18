Достижения.рф

Подмосковье готово к безопасному проведению конкурса Интервидение-2025

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

20 сентября в Одинцове пройдет Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». Особое внимание уделили вопросам безопасности, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.



Финал масштабного события пройдет на современной концертной площадке Live-Арена – одной из крупнейших в России. На сцену выйдут исполнители из более чем 20 стран, среди которых Россия, Сербия, Эфиопия, Куба, Беларусь и Китай.

Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

Все мероприятия проводят при содействии Главного управления региональной безопасности Московской области. Они соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.
Для охраны порядка и безопасности зрителей и участников:
  • установили рамки металлодетекторов и фан-барьеры на входных зонах;
  • задействовали силы полиции, Росгвардии, МЧС, ЧОПов и волонтеров;
  • ввели ограничения на транспортное движение и использование воздушного пространства вблизи площадки.

Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

ГУРБ Московской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой отнестись с пониманием к мерам безопасности и соблюдать установленные правила.


Ирина Паршина

