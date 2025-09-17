Американский певец за три дня до «Интервидения» отказался от участия в конкурсе

17 сентября 2025, 13:58

Певец из США Брэндон Ховард отказался участвовать в «Интервидении»

Фото: iStock/Berezko

Американский певец Брэндон Ховард не примет участие в Международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится 20 сентября в Москве. Об этом сообщается в официальных соцсетях мероприятия.