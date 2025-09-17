Американский певец за три дня до «Интервидения» отказался от участия в конкурсе
Американский певец Брэндон Ховард не примет участие в Международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится 20 сентября в Москве. Об этом сообщается в официальных соцсетях мероприятия.
По словам организаторов, Ховард должен был представлять США, однако из-за непредвиденных семейных обстоятельств вынужден отказаться от участия в конкурсе.
Вместо Ховарда США теперь представит певица Vassy – артистка, добившаяся мирового признания в индустрии электронной танцевальной музыки. Она имеет более четырёх миллионов ежемесячных слушателей на стриминговых платформах. Помимо музыкальной карьеры, Vassy активно участвует в социальных инициативах: является амбассадором организации Green IT, продвигающей экологичные технологии, а также проводит мастер-классы для молодёжи в лос-анджелесском центре AVIVA, вдохновляя новое поколение на творчество.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдёт 20 сентября на Live Арене в Москве. В конкурсе примут участие более 20 артистов из разных стран, включая Белоруссию, Казахстан, Китай, Сербию, Саудовскую Аравию и США. Россию представит певец SHAMAN. Также послами конкурса стали российские артисты Клава Кока, башкирская группа Ay Yola, Пелагея и Дима Билан, а также известный хоккеист Александр Овечкин.
