Подмосковные коммунальщики начали высаживать цветы на городских клумбах

28 мая 2025, 18:27

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Сотрудники подмосковных коммунальных служб приступили к посадке летних растений на общественных территориях. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







«Для городских клумб подготовили такие сорта цветов, как циннии, бегонии, петунии, остеоспермумы и цинерарии. Они будут радовать своим цветением вплоть до конца осени», – отметили в ведомстве.