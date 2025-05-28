Подмосковные коммунальщики начали высаживать цветы на городских клумбах
Сотрудники подмосковных коммунальных служб приступили к посадке летних растений на общественных территориях. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Для городских клумб подготовили такие сорта цветов, как циннии, бегонии, петунии, остеоспермумы и цинерарии. Они будут радовать своим цветением вплоть до конца осени», – отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что для поддержания красоты клумб коммунальщики каждый день будут заботиться о растениях – поливать, пропалывать сорняки, разрыхлять и удобрять почву.