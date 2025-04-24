Подмосковных предпринимателей пригласили на конкурс брендов «Знай наших»

Фото: знайнаших.аси.рф
Конкурс российских брендов «Знай наших» проводит АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», принять в нём участие приглашаются предприниматели изо всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба АСИ.
«Участники конкурса получат возможность представить свои разработки и проработать планы их внедрения. Наиболее перспективные проекты получат поддержку на региональном и федеральном уровнях», — говорится в сообщении.Конкурс проводится в пяти основных номинациях: «Потребительские товары», «Высокие технологии», «Продукты питания», «Информационные технологии» и «Креатив». Кроме того, есть шесть специальных номинаций: «Молодёжные бренды», «Кавказские бренды», «Комфортная жизнь для защитников Отечества», «Бренды исторических регионов», «Культурный код» и «Бренды малых городов».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая. Подробности — по ссылке.
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