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Подмосковных предпринимателей пригласили на конкурс брендов «Знай наших»

Фото: знайнаших.аси.рф

Фото: знайнаших.аси.рф

Конкурс российских брендов «Знай наших» проводит АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», принять в нём участие приглашаются предприниматели изо всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба АСИ.
«Участники конкурса получат возможность представить свои разработки и проработать планы их внедрения. Наиболее перспективные проекты получат поддержку на региональном и федеральном уровнях», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в пяти основных номинациях: «Потребительские товары», «Высокие технологии», «Продукты питания», «Информационные технологии» и «Креатив». Кроме того, есть шесть специальных номинаций: «Молодёжные бренды», «Кавказские бренды», «Комфортная жизнь для защитников Отечества», «Бренды исторических регионов», «Культурный код» и «Бренды малых городов».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая. Подробности — по ссылке.

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Администрация Наро-Фоминского округа провела выездной приём участников СВО
24 апреля 2025, 12:31

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Выездной приём участников специальной военной операции и членов их семей провела администрация Наро-Фоминского городского округа, мероприятие состоялось в центральном дворце культуры «Звезда», сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В ходе встречи поднимались вопросы, касающиеся социальной проблематики. Помощь здесь могут оказать не только окружные власти, но и Ассоциация ветеранов СВО», — говорится в сообщении.
В рамках выездной администрации также был организован приём заявок на участие в программе «Герои Подмосковья». Эта программа, запущенная по инициативе президента России, направлена на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции. Приём заявок завершится 30 апреля, затем претендентам нужно будет пройти тестирование и собеседование. А бесплатный годовой учебный курс начнётся в сентябре.

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На госпортале Подмосковья запустили рассылку уведомлений о дате проверки газа
24 апреля 2025, 12:14

Фото: istockphoto.com/Gangis_Khan

Новая опция появилась на портале госуслуг Московской области: теперь в личный кабинет пользователей будут приходить уведомления о дате проведения планового техобслуживания газового оборудования в квартире, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Первые уведомления направят пользователям регионального портала госуслуг уже в конце апреля. В уведомлениях будет указана дата и время проведения технического обслуживания газового оборудования по конкретному адресу», — объяснила глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.
Она добавила, что новый сервис даёт возможность сразу же по приходу уведомления дать согласие на получения акта о проведённых работ в электронном виде. Для этого пользователю достаточно заполнить онлайн-форму.

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Жителям Подмосковья рассказали о режиме работы МФЦ в майские праздники
24 апреля 2025, 11:57

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Подмосковные офисы «Мои документы» в период майских праздников будут работать по особому графику, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«1 и 9 мая офисы МФЦ в Подмосковье будут закрыты. 2-3, 5-6 и 7 мая все МФЦ работают в обычном режиме. А 4 и 8 мая будут открыты только МФЦ с семидневной рабочей неделей», — говорится в сообщении.
С 10 мая все отделения МФЦ в Московской области вернутся к работе в обычном режиме.

Жителям также рекомендуется записываться на приём в МФЦ заранее. Это необязательно, но такая запись сделает визит удобнее. Записаться можно через подмосковный портал госуслуг, мобильное приложение «Добродел», через чат-бота в Telegram или по телефону 112, добавочный 6.

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В Звенигороде начался снос многоэтажки, простоявшей недостроенной 15 лет
24 апреля 2025, 11:33

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Работы по сносу недостроенного многоквартирного жилого дома начались на улице Радужная в звенигородском микрорайоне Южный, здание оставалось заброшенным в течение 15 лет, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Пятиэтажный двухсекционный дом на 50 квартир начали строить на Радужной улице в начале 2000-х гг. В 2010 году строительство было остановлено. Со временем недострой обветшал. Проверка показала, что здание находится в аварийном состоянии, поэтому его включили в список на ликвидацию. В настоящее время на объекте ведётся разбор конструкций и вывоз строительного мусора», — говорится в сообщении.
Завершить снос и полностью расчистить участок планируется до конца апреля.

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Тринадцати ступинцам вручили членские карточки Ассоциации ветеранов СВО
24 апреля 2025, 11:17

Сергей Мужальских (слева).Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Встречу с участниками специальной военной операции провёл глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, в ходе встречи 13 человек получили членские карточки Ассоциации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ассоциация ветеранов спецоперации создана по инициативе президента России и губернатора Московской области. Уверен, что члены ассоциации станут надёжными соратниками в реабилитации ветеранов после ранений, их социальной адаптации и трудоустройстве. Будем сотрудничать и помогать друг другу», — сказал Сергей Мужальских.
Главой ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО является Александр Милько. За два месяца членами этого отделения стали 60 человек. Узнать о деятельности ассоциации можно по телефону: 8 (951) 829-04-04 или через Telegram-канал.

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