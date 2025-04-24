Подмосковных предпринимателей пригласили на конкурс брендов «Знай наших»

Новая опция появилась на портале госуслуг Московской области: теперь в личный кабинет пользователей будут приходить уведомления о дате проведения планового техобслуживания газового оборудования в квартире, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.