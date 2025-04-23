Подмосковье вошло в топ-10 регионов по числу заявок на форум «Сильные идеи»

Московская область на данный момент входит в топ-10 регионов России, от которых подано больше всего заявок на V форум «Сильные идеи для нового времени». Больше всего идей поступило по направлению «Национальная социальная инициатива», сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья.