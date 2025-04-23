Подмосковье вошло в топ-10 регионов по числу заявок на форум «Сильные идеи»

Фото: медиасток.рф
Московская область на данный момент входит в топ-10 регионов России, от которых подано больше всего заявок на V форум «Сильные идеи для нового времени». Больше всего идей поступило по направлению «Национальная социальная инициатива», сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья.
Подать заявки на участие в форуме можно до 15 мая. Предложить свою инициативу или проект можно на крауд-платформе по пяти направлениям: национальная социальная инициатива; национальная предпринимательская инициатива; национальная технологическая инициатива; национальная кадровая инициатива; национальная экологическая и климатическая инициатива.
Организаторы ищут решения, которые не только отвечают стратегическим задачам страны, но и могут быть реализованы через понятные инструменты достижения.
Национальная социальная инициатива – это идеи, направленные на улучшение качества жизни через внедрение технологий в медицину, образование и социальную сферу, поддержку семей, возрождение сёл, доступное жилье, «умные города», сохранение гастрономических традиций.
Цель национальной предпринимательской инициативы – найти идеи для развития инноваций, поддержки предпринимательства и создания условий для роста экономики.
Национальная технологическая инициатива – идеи, нацеленные на развитие гражданских технологий, достижение технологического суверенитета в энергетике, беспилотных системах и новых материалах.
Национальная кадровая инициатива собирает идеи, которые помогут раскрыть потенциал каждого, обеспечить экономику необходимыми кадрами.
Задача национальной экологической и климатической инициативы – найти идеи для сохранения природы, адаптации страны к климатическим изменениям.
Подать заявку может каждый житель Московской области. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию.
Эксперты отберут топ-100 идей и представят самые сильные из них руководству страны в июле на финальном дне форума.
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«Нацпроекты – один из главных инструментов достижения утверждённых президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономической стратегии России до 2030 года. Они содержат ключевые решения, направленные на укрепление экономики страны, обеспечение технологического суверенитета и улучшение жизни граждан», – отметили в министерстве.В 2025 году форум фокусируется на пяти направлениях, которые соответствуют национальным целям развития России и охватывают все 19 нацпроектов.
Организаторы ищут решения, которые не только отвечают стратегическим задачам страны, но и могут быть реализованы через понятные инструменты достижения.
Национальная социальная инициатива – это идеи, направленные на улучшение качества жизни через внедрение технологий в медицину, образование и социальную сферу, поддержку семей, возрождение сёл, доступное жилье, «умные города», сохранение гастрономических традиций.
Цель национальной предпринимательской инициативы – найти идеи для развития инноваций, поддержки предпринимательства и создания условий для роста экономики.
Национальная технологическая инициатива – идеи, нацеленные на развитие гражданских технологий, достижение технологического суверенитета в энергетике, беспилотных системах и новых материалах.
Национальная кадровая инициатива собирает идеи, которые помогут раскрыть потенциал каждого, обеспечить экономику необходимыми кадрами.
Задача национальной экологической и климатической инициативы – найти идеи для сохранения природы, адаптации страны к климатическим изменениям.
Подать заявку может каждый житель Московской области. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию.
Эксперты отберут топ-100 идей и представят самые сильные из них руководству страны в июле на финальном дне форума.
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Лора Луганская