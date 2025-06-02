Названы подмосковные округа-лидеры в голосовании за благоустройство
Голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается в Московской области. О том, в каких округах жители голосуют активнее всего, рассказали в пресс-службе регионального министерства благоустройства.
«Наиболее активными участниками голосования в настоящее время являются жители Краснознаменска, Реутова, Пушкина, Химок Воскресенска, Зарайска Люберец, Подольска и Щелкова. Всего свой голос отдали более 666 тысяч жителей Московской области», — говорится в сообщении.В этом году на выбор для благоустройства представлено 289 территорий в 54 округах Подмосковья. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать могут все желающие жители региона старше 14 лет.
Помощь в участии в голосовании жителям региона оказывают волонтёры.
«Отдать свой голос жителям помогает волонтерский корпус, который насчитывает более 3,8 тыс. человек. На сегодняшний день ребята привлекли к голосованию более 170 тысяч человек», — сказала министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает финансовую, методическую, организационную, консультативную и информационную поддержку. Подробнее об этом читайте по ссылке.