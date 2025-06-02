Названы подмосковные округа-лидеры в голосовании за благоустройство

02 июня 2025, 15:02

оригинал Фото: Минблагоустройства МО

Голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается в Московской области. О том, в каких округах жители голосуют активнее всего, рассказали в пресс-службе регионального министерства благоустройства.







«Наиболее активными участниками голосования в настоящее время являются жители Краснознаменска, Реутова, Пушкина, Химок Воскресенска, Зарайска Люберец, Подольска и Щелкова. Всего свой голос отдали более 666 тысяч жителей Московской области», — говорится в сообщении.

«Отдать свой голос жителям помогает волонтерский корпус, который насчитывает более 3,8 тыс. человек. На сегодняшний день ребята привлекли к голосованию более 170 тысяч человек», — сказала министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.