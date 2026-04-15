Форум «Территория Ритма» пройдёт в Мастерской управления «Сенеж» в августе
Площадка Мастерской управления «Сенеж» (Московская область, Солнечногорск, Прибрежная улица, 2) с 14 по 17 августа 2026 года примет юбилейный десятый Международный инклюзивный форум «Территория Ритма».
Форум уже объединил свыше 4000 участников из 70 регионов России и дружественных стран. Участники создали более 80 социальных предприятий, реализовали 90 инициатив и получили свыше 60 грантов.
Образовательная программа включает пять треков: развитие НКО и социального предпринимательства, реинтеграцию участников СВО, инклюзивное образование, социальную дипломатию, трудоустройство молодых людей с инвалидностью.
Организаторы приглашают жителей России, Абхазии, Беларуси и Казахстана от 18 лет. Заявку нужно подать до 1 июля 2026 года на сайте. На форуме будут работать волонтёры, организаторы обеспечат доступную среду.
Проживание и питание — бесплатные. Организаторы форума — Правительство Нижегородской области, АНО «Россия — страна возможностей» и НРООИ «Ковчег». Мероприятие поддержат АСИ и Фонд президентских грантов.
