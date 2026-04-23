На Международный форум по безопасности в Подмосковье ждут около 5000 участников
В Московской области с 26 по 29 мая состоится Международный форум по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза России, под эгидой которого пройдёт мероприятие.
Форум проведут на территории многофункционального комплекса «Live Арена» (Новоивановское, Западная ул., 145) и Центрального парка «Патриот» (Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 55-й километр).
«В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний, двусторонних и многосторонних встреч, выставок по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций», – отметили в пресс-службе.С программой основных мероприятий форума можно ознакомится по ссылке.
На форум приглашены более 180 делегаций иностранных государств и международных организаций. Ожидается участие секретарей советов безопасности, советников глав государств по нацбезопасности, руководителей правоохранительных ведомств и спецслужб. Общее число участников достигнет 5000 человек.
