На Международный форум по безопасности в Подмосковье ждут около 5000 участников

23 апреля 2026, 18:48

оригинал Фото: сайт комплекса «Live Арена»

В Московской области с 26 по 29 мая состоится Международный форум по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза России, под эгидой которого пройдёт мероприятие.





Форум проведут на территории многофункционального комплекса «Live Арена» (Новоивановское, Западная ул., 145) и Центрального парка «Патриот» (Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 55-й километр).

«В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний, двусторонних и многосторонних встреч, выставок по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций», – отметили в пресс-службе.