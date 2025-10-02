На форуме «Цифровые решения» обсудят внедрение технологий в экономику

02 октября 2025, 19:42

Фото: пресс-служба Минцифры

В Национальном центре «Россия» в Москве с 12 по 15 ноября состоится форум «Цифровые решения». Он станет главным событием года в России в сфере цифровой трансформации, сообщили в пресс-службе Минцифры.