На форуме «Цифровые решения» обсудят внедрение технологий в экономику

Фото: пресс-служба Минцифры

В Национальном центре «Россия» в Москве с 12 по 15 ноября состоится форум «Цифровые решения». Он станет главным событием года в России в сфере цифровой трансформации, сообщили в пресс-службе Минцифры.



Это площадка для диалога между государством, бизнесом и экспертным сообществом. На форуме определят новые точки роста, оценят ход
реализации нацпроекта «Экономика данных», разработают стратегии внедрения технологий в разные отрасли экономики.

13-15 ноября в рамках форума будет развёрнута выставка технологических проектов. Компании продемонстрируют эффективные цифровые решения. Гости смогут увидеть, как цифровые технологии меняют экономику, госуправление и повседневную жизнь. Желающие смогут бесплатно протестировать на стендах выставки цифровые продукты.

Регистрация на форум «Цифровые решения» доступна на сайте.

Мероприятие пройдёт по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14 (Национальный центр «Россия»).

