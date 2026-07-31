На форуме управдомов в Подмосковье обсудили результаты и задачи модернизации ЖКХ

31 июля 2026, 18:35

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Доме правительства Московской области прошёл ежегодный форум «Грамотный собственник – фактор развития сферы ЖКХ». Он собрал 250 председателей советов многоквартирных домов со всего региона, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.





На форуме обсудили модернизацию водоснабжения, подготовку жилого фонда к осенне-зимнему сезону, цифровые инструменты в оплате ЖКУ и многое другое.

«За пять лет мы реализовали по госпрограмме более 250 мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения. Это новые водозаборные узлы, очистные сооружения и сети. В этом году на базе нашего министерства заработал проектный офис, отвечающий за контроль каждого этапа от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию. Благодаря его работе уже видим снижение стоимости строительных проектов на 17% и сокращение сроков оценки проектно-сметной документации в два раза», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

К. Григорьев (Фото: пресс-служба МинЖКХ МО)

«Комплексно подходим к анализу обращений жителей. С помощью искусственного интеллекта выявляем системные адреса – те, откуда менее чем за 30 дней поступало две и более жалоб. Также выделяем резонансные обращения с признаками сильных эмоций, повторности или нерешённости. Адрес заводится в специализированную систему и назначается на органы местного самоуправления», – рассказал министр.