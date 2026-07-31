На форуме управдомов в Подмосковье обсудили результаты и задачи модернизации ЖКХ
В Доме правительства Московской области прошёл ежегодный форум «Грамотный собственник – фактор развития сферы ЖКХ». Он собрал 250 председателей советов многоквартирных домов со всего региона, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
На форуме обсудили модернизацию водоснабжения, подготовку жилого фонда к осенне-зимнему сезону, цифровые инструменты в оплате ЖКУ и многое другое.
«За пять лет мы реализовали по госпрограмме более 250 мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения. Это новые водозаборные узлы, очистные сооружения и сети. В этом году на базе нашего министерства заработал проектный офис, отвечающий за контроль каждого этапа от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию. Благодаря его работе уже видим снижение стоимости строительных проектов на 17% и сокращение сроков оценки проектно-сметной документации в два раза», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Он также представил новые подходы в модернизации коммунальной инфраструктуры и цифровые решения в работе с сигналами жителей.
«Комплексно подходим к анализу обращений жителей. С помощью искусственного интеллекта выявляем системные адреса – те, откуда менее чем за 30 дней поступало две и более жалоб. Также выделяем резонансные обращения с признаками сильных эмоций, повторности или нерешённости. Адрес заводится в специализированную систему и назначается на органы местного самоуправления», – рассказал министр.Особенность инструмента контроля – двухконтурное решение проблемы жителя. По каждому адресу муниципалитет должен указать в системе два решения: быстрое – то, что можно сделать сейчас, и системное – то, что решает проблему в принципе, но требует длительных сроков реализации. Без обоих решений задача не считается отработанной. Только при отсутствии новых жалоб в течение 30 дней задача закрывается.
Одной из главных тем форума стал капремонт. Краткосрочный план на 2026-2028 годы охватит более 6200 домов. Это на 20% больше, чем в прошлую трёхлетку. Жилищные условия улучшатся для 900 000 граждан. В эту сферу также внедряют цифровые технологии.
Так, в приложении «Госуслуги Дом» можно получить расшифровку начислений платы за капремонт, сведения о льготах и порядке возврата излишне уплаченных средств.
В Подмосковье запущен чат-бот капремонта в МАХ, в котором обращение доходит до исполнителя за пять минут вместо трёх дней. Ответ поступит заявителю через 48 часов.
На форуме отраслевые специалисты Мособлводоканала, Фонда капитального ремонта и МосОблЕИРЦ провели более 100 консультаций.