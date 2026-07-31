В усадьбе Вязёмы развернули выставку, посвящённую народам России
Планшетная выставка «Народы России» из собрания музея-заповедника «Архангельское» работает во дворце усадьбы Вяземы в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли копии 63 иллюстраций из альбома «Народы России» члена Русского географического общества Густава Теодора Паули. Издание опубликовали в Санкт-Петербурге на французском языке в 1862 году.
«На иллюстрациях с этнографической точностью запечатлены был и костюмы жителей России середины ХIХ века, включая представителей кавказских, алтайских, «монгольских» и «татарских» народов, а также населения Камчатки, Восточной Сибири и Русской Америки», — говорится в сообщении.Авторы рисунков — русские и иностранные художники Джиржановский, Гун, Виаль, Павлов, Карпов, Петцольд и другие.
Выставка будет работать до 31 августа. Возрастных ограничений нет.