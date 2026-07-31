В усадьбе Вязёмы развернули выставку, посвящённую народам России

31 июля 2026, 17:47

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Планшетная выставка «Народы России» из собрания музея-заповедника «Архангельское» работает во дворце усадьбы Вяземы в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В экспозицию вошли копии 63 иллюстраций из альбома «Народы России» члена Русского географического общества Густава Теодора Паули. Издание опубликовали в Санкт-Петербурге на французском языке в 1862 году.





«На иллюстрациях с этнографической точностью запечатлены был и костюмы жителей России середины ХIХ века, включая представителей кавказских, алтайских, «монгольских» и «татарских» народов, а также населения Камчатки, Восточной Сибири и Русской Америки», — говорится в сообщении.