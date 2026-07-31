Житель Коломны поблагодарил спасших ему жизнь инспекторов ГАИ

31 июля 2026, 18:02

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Житель Коломны обратился в Управление МВД России по городскому округу с просьбой найти сотрудников Госавтоинспекции, которые помогли ему во время сердечного приступа. Он хотел лично поблагодарить полицейских, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





ЧП произошло на Акатьевском шоссе вблизи местного СНТ.

«Два инспектора ДПС во время оформления аварии заметили проходившего мимо мужчину. Он был бледен, дезориентирован, а затем упал на землю. Автоинспекторы немедленно вызвали бригаду скорой помощи, расстегнули стеснявшую дыхание одежду гражданина, облили его водой и стали поддерживать с ним разговор, не давая потерять сознание», – рассказала Петрова.