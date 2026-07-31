В Химках магазинный вор-рецидивист попался на крупной краже

31 июля 2026, 18:17

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в хищении дорогостоящих гаджетов и уходовых средств. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги из охраняемого магазина в микрорайоне ИКЕА.

«Как выяснилось, посетитель выбрал в торговом зале колонку, мобильный телефон и шампуни на сумму более 30 000 рублей и зашёл в примерочную. Там он извлёк аудиоустройство из упаковки с противокражными датчиками и сложил товары в рюкзак. Пройдя кассовую зону без оплаты, нарушитель направился к выходу, но его остановили оперативно прибывшие росгвардейцы», – рассказали в пресс-службе.