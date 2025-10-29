На форуме в Наро-Фоминске обсудили обучение пожилых людей ведению соцсетей
Форум, посвящённый проекту «Мастерская серебряных медиа», организовала в Наро-Фоминске партия «Единая Россия». Мероприятие приурочили ко Дню бабушек и дедушек и Дню добровольца Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Темой форума стало развитие у пожилых людей навыков работы с соцсетями.
«На форуме, который собрал около 300 человек, профессиональные медиатехнологи и блогеры рассказали участникам о правилах ведения собственных блогов и показали, как самостоятельно создавать короткие вертикальные ролики», — говорится в сообщении.Исполнительный секретарь Наро-Фоминского отделения «Единой России» Егор Балев отметил, что проект «Мастерская серебряных медиа» планируется расширять на всю Московскую область.
«Это не только обучающий центр, но и место для общения людей старшего поколения. Он позволяет восполнить недостаток общения, который часто возникает в пожилом возрасте. Кроме того, развитие цифровых навыков поможет решать множество повседневных вопросов: это и запись к врачу, и оплата услуг ЖКХ, и использование портала «Госуслуги», — сказал Балев.Почётными гостями форума стали депутат Госдумы от «Единой России», заслуженный артист РФ Денис Майданов и заслуженный артист РФ, участник СВО Алексей Огурцов. Майданов записал для собравшихся видеообращение. От его имени участникам мероприятия вручили благодарственные письма.