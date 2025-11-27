На форуме в Павловском Посаде обсудили экспортный потенциал Подмосковья
В Павлово-Посадском городском округе состоялся межмуниципальный форум «Экспортный потенциал Подмосковья». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Свои знания и опыт представили представители Российского экспортного центра, Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, компании «ЭКОлаб-Экспорт» и другие.
«Для нашего округа тема развития экспорта – не абстрактные слова, а реальный вектор роста. У нас работает более 200 крупных и средних предприятий, в том числе 27 промышленных, где заняты порядка 16 000 человек. Не менее мощный драйвер – малый бизнес. Более 4000 субъектов МСП создают рабочие места, насыщают рынок, формируют здоровую конкуренцию. За девять месяцев этого года в округе зарегистрировали 559 новых предпринимателей», – отметил глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.
По его мнению, это говорит о том, что многие уже готовы делать следующий шаг – выйти на международные рынки. Именно эту тему и обсуждали на форуме.
Для участников устроили экскурсию на современное предприятие АО «ЭКОлаб», организовали выступления экспертов по мерам поддержки экспорта, сертификации и стандартизации, рассказали о цифровых инструментах продвижения и аналитики.