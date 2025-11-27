На форуме в Павловском Посаде обсудили экспортный потенциал Подмосковья

27 ноября 2025, 16:30

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

В Павлово-Посадском городском округе состоялся межмуниципальный форум «Экспортный потенциал Подмосковья». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Свои знания и опыт представили представители Российского экспортного центра, Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, компании «ЭКОлаб-Экспорт» и другие.

«Для нашего округа тема развития экспорта – не абстрактные слова, а реальный вектор роста. У нас работает более 200 крупных и средних предприятий, в том числе 27 промышленных, где заняты порядка 16 000 человек. Не менее мощный драйвер – малый бизнес. Более 4000 субъектов МСП создают рабочие места, насыщают рынок, формируют здоровую конкуренцию. За девять месяцев этого года в округе зарегистрировали 559 новых предпринимателей», – отметил глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.