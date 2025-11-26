Парк в Павловском Посаде приглашает детей и взрослых встретить зиму

26 ноября 2025, 12:10

Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа

1 декабря в Павловском Посаде откроют зимний сезон в городском парке культуры и отдыха. Для детей и взрослых подготовили большую развлекательную программу с фотозонами, интерактивными играми и световым шоу, сообщили в Администрации Павлово-Посадского городского округа.





С 15:00 до 17:00 гостей ждёт зона горячего чая «Самоварная станция». Жители и гости округа смогут сделать кадры у фотозоны «Притяжение зимы» на центральной площадке парка. Согреться предлагают у «Тёплых посиделок» — возле костра с удобными местами для отдыха.



В 16:00 анимационные персонажи встретят посетителей в программе «Тёплые объятия». С 16:15 до 17:15 пройдут интерактивы с помощниками Деда Мороза и Снегурочкой. В это время начнут работать «Почта Деда Мороза» и «Резиденция Деда Мороза».



​Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа

В 16:45 гости встретят самого главного героя Нового года и зажгут огоньки на ёлке в акции «Ёлочка, гори!». Завершат праздник световым шоу «Сияние парка» в 17:00.

Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа



«Каждый год мы с нетерпением ждем этот день. Сегодня в нашем парке уже всё готово, установлена ёлка, развешена иллюминация. С 1 декабря мы торжественно объявляем в нашем парке «зимний сезон». В процессе ещё несколько сюрпризов, которые будут ждать наших посетителей зимой при устойчивой минусовой температуре и достаточном количестве снега. Обещаем, будет очень интересно, весело и атмосферно. Приглашаем всех встретить зиму с нами», — поделилась впечатлениями директор дирекции парков Павлово-Посадского округа Ольга Петренко.