Супруги-музыканты из Павловского Посада отметили золотую свадьбу

26 ноября 2025, 11:48

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

50-летний юбилей семейной жизни отметили музыканты из Павловского Посада Ольга Константиновна и Александр Анатольевич Николаевы. В честь них организовали торжество в местной детской музыкальной школе. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Юбиляров семейной жизни поздравил заместитель главы округа Александр Кулаков.





«Представитель муниципальных властей пожелал супругам здоровья и благополучия», — говорится в сообщении.