Супруги-музыканты из Павловского Посада отметили золотую свадьбу
50-летний юбилей семейной жизни отметили музыканты из Павловского Посада Ольга Константиновна и Александр Анатольевич Николаевы. В честь них организовали торжество в местной детской музыкальной школе. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Юбиляров семейной жизни поздравил заместитель главы округа Александр Кулаков.
«Представитель муниципальных властей пожелал супругам здоровья и благополучия», — говорится в сообщении.Александр Анатольевич родился в Павловском Посаде. С будущей супругой он познакомился в 1972 году в стенах местной музыкальной школы, когда студентка музучилища при Московской консерватории Ольга Константиновна приехала в гости к подруге. После знакомства молодые люди поступили в Саратовскую консерваторию, а в 1975 году поженились. У пары родились две дочери. Обе они сейчас преподают в музыкальной школе Павловского Посада.