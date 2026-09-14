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На гала-концерте в Коломне назвали победителей фестиваля «Маги в парках»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Второй фестиваль иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» завершил сезон гала-концертом в парке Мира в Коломне. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.



На главной сцене выступили 39 финалистов – как начинающие, так и профессиональные иллюзионисты из Подмосковья и других регионов России. Жюри определило 12 победителей. В некоторых номинациях первенствовали представители Подмосковья.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Так, титул «Мистер Магия» завоевал Артём Попов из Химок. Приз зрительских симпатий присудили Дмитрию Битюцкому из Мытищ. В номинации «Сценическая магия (женская)» победила Уна Рогова из Реутова. В номинации «Стендап магия» не было равных Арсению Габреляну из Воскресенска. В детской магии сильнейшим признан Сергей Маилян из Балашихи, в ментальной магии – Михаил и Елена Нечаевы из Долгопрудного. А в номинации «Иллюзионы» лучшим оказался ещё один участник из Мытищ Максим Полуночник.

Главным призом стала возможность принять участие в представлении братьев Сафроновых.

Гостей ждали выступления известных иллюзионистов из России и других стран, масштабные представления, трюки и интерактивные программы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Кульминацией вечера стало грандиозное представление братьев Сафроновых. На сцене развернулась масштабная программа с каскадёрскими номерами и иллюзионами. А зрелищный трюк Сергея Сафронова заставил всех замереть: находясь в воздухе внутри ящика, иллюзионист исчез прямо на глазах публики.

Одновременно с фестивалем в парке проходило празднование Дня города Коломны. Гости могли посетить дополнительные сцены, выставки и лектории, заглянуть в зоны с ретро-играми. За день парк посетили свыше 20 000 человек.
Лора Луганская

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