На гала-концерте в Коломне назвали победителей фестиваля «Маги в парках»
Второй фестиваль иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» завершил сезон гала-концертом в парке Мира в Коломне. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
На главной сцене выступили 39 финалистов – как начинающие, так и профессиональные иллюзионисты из Подмосковья и других регионов России. Жюри определило 12 победителей. В некоторых номинациях первенствовали представители Подмосковья.
Так, титул «Мистер Магия» завоевал Артём Попов из Химок. Приз зрительских симпатий присудили Дмитрию Битюцкому из Мытищ. В номинации «Сценическая магия (женская)» победила Уна Рогова из Реутова. В номинации «Стендап магия» не было равных Арсению Габреляну из Воскресенска. В детской магии сильнейшим признан Сергей Маилян из Балашихи, в ментальной магии – Михаил и Елена Нечаевы из Долгопрудного. А в номинации «Иллюзионы» лучшим оказался ещё один участник из Мытищ Максим Полуночник.
Главным призом стала возможность принять участие в представлении братьев Сафроновых.
Гостей ждали выступления известных иллюзионистов из России и других стран, масштабные представления, трюки и интерактивные программы.
Кульминацией вечера стало грандиозное представление братьев Сафроновых. На сцене развернулась масштабная программа с каскадёрскими номерами и иллюзионами. А зрелищный трюк Сергея Сафронова заставил всех замереть: находясь в воздухе внутри ящика, иллюзионист исчез прямо на глазах публики.
Одновременно с фестивалем в парке проходило празднование Дня города Коломны. Гости могли посетить дополнительные сцены, выставки и лектории, заглянуть в зоны с ретро-играми. За день парк посетили свыше 20 000 человек.
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