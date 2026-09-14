На гала-концерте в Коломне назвали победителей фестиваля «Маги в парках»

14 сентября 2026, 20:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Второй фестиваль иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» завершил сезон гала-концертом в парке Мира в Коломне. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.