Общественники и адвокаты Подмосковья обсудили наблюдение на выборах
Общественная палата Московской области вместе с адвокатским сообществом организует оперативную юридическую поддержку общественных наблюдателей в ходе Единого дня голосования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной ОП.
Дежурные адвокаты будут консультировать наблюдателей по поводу применения законодательства и помогать давать правовую оценку спорным ситуациям на участках.
Об этом говорилось на экспертной сессии Общественной палаты Московской области «Электронное право: правовые основы общественного наблюдения на выборах в рамках Единого дня голосования 2026 года». Она состоялась 14 сентября в Общественной палате России.
Более 10 лет Общественная палата Подмосковья ведёт мониторинг избирательного процесса. Эта работа началась в 2013 году. За это время накоплен опыт реагирования на нестандартные ситуации, а также правовой оценки обращений с избирательных участков.
«Общественное наблюдение – один из ключевых механизмов гражданского контроля. Главная миссия института гражданского общества - быть полноценным субъектом общественного контроля. Мы имеем право присутствовать на избирательных участках, наблюдать за ходом голосования и давать правовую экспертную оценку возникающим ситуациям», – отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.По её словам, работа общественных наблюдателей позволяет формировать объективную картину происходящего на избирательных участках и оперативно реагировать на все вопросы.
Одним из ключевых направлений работы Штаба общественного наблюдения становится организация сетевой консультативной юридической поддержки. В период голосования наблюдатели смогут обратиться за профессиональной правовой консультацией, а при необходимости получить помощь прямо на избирательном участке.
«Адвокаты окажут оперативную правовую поддержку участникам избирательного процесса и помогут оценивать спорные ситуации с точки зрения законодательства. Мы подписали соглашение с Общественной палатой. Адвокатский корпус Московской области – это более 7000 человек. Мы решили принять активное участие в избирательной кампании. В каждом районе будет обязательно дежурить представитель адвокатуры», – сказал председатель Адвокатской палаты Московской области, председатель Комиссии Общественной палаты Подмосковья по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести Алексей Галоганов.Наблюдатели вправе присутствовать на избирательных участках, знакомиться с предусмотренными законом документами, наблюдать за голосованием, подсчётом голосов и составлением протокола. Однако они не могут вмешиваться в работу комиссии, нарушать тайну голосования или вести агитацию.