Общественники и адвокаты Подмосковья обсудили наблюдение на выборах

14 сентября 2026, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

Общественная палата Московской области вместе с адвокатским сообществом организует оперативную юридическую поддержку общественных наблюдателей в ходе Единого дня голосования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной ОП.





Дежурные адвокаты будут консультировать наблюдателей по поводу применения законодательства и помогать давать правовую оценку спорным ситуациям на участках.



Об этом говорилось на экспертной сессии Общественной палаты Московской области «Электронное право: правовые основы общественного наблюдения на выборах в рамках Единого дня голосования 2026 года». Она состоялась 14 сентября в Общественной палате России.



Более 10 лет Общественная палата Подмосковья ведёт мониторинг избирательного процесса. Эта работа началась в 2013 году. За это время накоплен опыт реагирования на нестандартные ситуации, а также правовой оценки обращений с избирательных участков.

«Общественное наблюдение – один из ключевых механизмов гражданского контроля. Главная миссия института гражданского общества - быть полноценным субъектом общественного контроля. Мы имеем право присутствовать на избирательных участках, наблюдать за ходом голосования и давать правовую экспертную оценку возникающим ситуациям», – отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.

«Адвокаты окажут оперативную правовую поддержку участникам избирательного процесса и помогут оценивать спорные ситуации с точки зрения законодательства. Мы подписали соглашение с Общественной палатой. Адвокатский корпус Московской области – это более 7000 человек. Мы решили принять активное участие в избирательной кампании. В каждом районе будет обязательно дежурить представитель адвокатуры», – сказал председатель Адвокатской палаты Московской области, председатель Комиссии Общественной палаты Подмосковья по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести Алексей Галоганов.