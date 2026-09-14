В дни выборов в Подмосковье будет работать горячая линия омбудсмена
Горячая линия уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской заработает во время выборов. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена региона.
На звонки будут отвечать квалифицированные юристы. В их компетенцию входят все вопросы, касающиеся избирательного права.
«Наша команда готова обеспечивать поддержку и разъяснять права граждан в процессе голосования. Мы понимаем, как важно для каждого избирателя чувствовать себя уверенно», — сказала Фаевская.Горячая линия будет работать все три дня выборов — 18, 19 и 20 сентября — с восьми утра до восьми вечера.
В Московской области проведут выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы и ряда окружных Советов депутатов.
Ранее сообщалось, что омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская встретилась с членами Молодёжного совета.