В дни выборов в Подмосковье будет работать горячая линия омбудсмена

14 сентября 2026, 18:24

оригинал Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Горячая линия уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской заработает во время выборов. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена региона.





На звонки будут отвечать квалифицированные юристы. В их компетенцию входят все вопросы, касающиеся избирательного права.





«Наша команда готова обеспечивать поддержку и разъяснять права граждан в процессе голосования. Мы понимаем, как важно для каждого избирателя чувствовать себя уверенно», — сказала Фаевская.