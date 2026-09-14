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В дни выборов в Подмосковье будет работать горячая линия омбудсмена

оригинал Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Горячая линия уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской заработает во время выборов. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена региона.



На звонки будут отвечать квалифицированные юристы. В их компетенцию входят все вопросы, касающиеся избирательного права.

«Наша команда готова обеспечивать поддержку и разъяснять права граждан в процессе голосования. Мы понимаем, как важно для каждого избирателя чувствовать себя уверенно», — сказала Фаевская.
Горячая линия будет работать все три дня выборов — 18, 19 и 20 сентября — с восьми утра до восьми вечера.

В Московской области проведут выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы и ряда окружных Советов депутатов.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская встретилась с членами Молодёжного совета.
Лев Каштанов

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