В Волоколамске на татами вышли 160 дзюдоистов из семи регионов России

14 сентября 2026, 20:18

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

Во Дворце спорта «Лама» состоялись межрегиональные соревнования по дзюдо памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Владимира Горлевского. На татами вышли более 160 спортсменов из семи регионов России, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского муниципального округа.





В турнире участвовали дзюдоисты из Москвы, Московской, Кировской, Саратовской, Липецкой и Тверской областей, а также из Краснодарского края. Подмосковье представляли спортсмены из 22 городов, в том числе трое – из Волоколамского округа.

«Инициатором турнира по традиции выступил сын тренера Иван Горлевский. Участникам рассказали о знаменитом наставнике, который воспитал целую плеяду талантливых спортсменов. Почётным гостем соревнований стал чемпион Олимпиады 2016 года по дзюдо в Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов», – рассказали в администрации.