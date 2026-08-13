На гастрофестивале в Истре представят свыше 30 сортов сыра и мясные деликатесы

13 августа 2026, 22:43

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Истра на день станет центром гастрономического туризма Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. 22 августа там развернётся фестиваль «Культура еды и вина» в поддержку местных фермеров и малого агробизнеса.





На открытой площадке свои товары представят производители из Истры и других округов Подмосковья. Посетители смогут побеседовать с фермерами, узнать о технологиях производства и продегустировать продукцию.

«В меню фестиваля заявлены более 30 сортов сыра, мясные деликатесы и только что собранные сезонные овощи. Организаторы делают акцент на качестве и натуральности. На прилавках будет только то, что выращено и произведено руками локальных мастеров. Это отличная возможность не только вкусно провести выходной, но и запастись фермерскими продуктами», – отметили в ведомстве.