На гастрофестивале в Истре представят свыше 30 сортов сыра и мясные деликатесы
Истра на день станет центром гастрономического туризма Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. 22 августа там развернётся фестиваль «Культура еды и вина» в поддержку местных фермеров и малого агробизнеса.
На открытой площадке свои товары представят производители из Истры и других округов Подмосковья. Посетители смогут побеседовать с фермерами, узнать о технологиях производства и продегустировать продукцию.
«В меню фестиваля заявлены более 30 сортов сыра, мясные деликатесы и только что собранные сезонные овощи. Организаторы делают акцент на качестве и натуральности. На прилавках будет только то, что выращено и произведено руками локальных мастеров. Это отличная возможность не только вкусно провести выходной, но и запастись фермерскими продуктами», – отметили в ведомстве.Там пояснили, что фестиваль даст малым производителям шанс найти своего покупателя, а гостям открыть для себя новые вкусы.
Мероприятие будет проходить с 11:00 до 21:00 по адресу: улица Урицкого, дом 1. Оно ориентировано на взрослую аудиторию от 18 лет.