В Подмосковье стартует проект по переработке яиц с инвестициями 200 млн рублей

13 августа 2026, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В муниципальном округе Чехов начинается реализация проекта строительства комплекса по переработке куриных яиц. Объём инвестиций составит 200 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Соответствующее соглашение заключили правительство Московской области и ООО «Кая-Трейд». На новом производстве планируют ежегодно выпускать 250 тонн варёных яиц, 300 тысяч упаковок обработанных яиц и 500 тысяч литров меланжа.



Продукцию будут поставлять предприятиям пищевой промышленности и индустрии гостеприимства, в том числе для производства кондитерских изделий и готовых блюд. Запуск производственного комплекса запланирован на конец 2028 года.

«Развитие переработки – важная часть укрепления агропромышленного комплекса. В Подмосковье создают мощности не только для увеличения производства сельскохозяйственного сырья, но и для его дальнейшей переработки. Проект позволит расширить выпуск продукции, обеспечить предприятия пищевой промышленности и общественного питания востребованными ингредиентами», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.