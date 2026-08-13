В Подмосковье стартует проект по переработке яиц с инвестициями 200 млн рублей
В муниципальном округе Чехов начинается реализация проекта строительства комплекса по переработке куриных яиц. Объём инвестиций составит 200 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Соответствующее соглашение заключили правительство Московской области и ООО «Кая-Трейд». На новом производстве планируют ежегодно выпускать 250 тонн варёных яиц, 300 тысяч упаковок обработанных яиц и 500 тысяч литров меланжа.
Продукцию будут поставлять предприятиям пищевой промышленности и индустрии гостеприимства, в том числе для производства кондитерских изделий и готовых блюд. Запуск производственного комплекса запланирован на конец 2028 года.
«Развитие переработки – важная часть укрепления агропромышленного комплекса. В Подмосковье создают мощности не только для увеличения производства сельскохозяйственного сырья, но и для его дальнейшей переработки. Проект позволит расширить выпуск продукции, обеспечить предприятия пищевой промышленности и общественного питания востребованными ингредиентами», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.Как уточнили в министерстве, параллельно в регионе развивается сырьевая база для яичного производства. В этом году в городском округе Кашира завершится строительство комплекса ООО «Белянка» мощностью 525 миллионов куриных яиц в год.
Таким образом, в Подмосковье формируется полноценная производственная цепочка – от собственного выпуска яйца до его переработки в продукцию с высокой добавленной стоимостью.