В Подмосковье запустят производство сладких паст и растительных масел
В городском округе Солнечногорск получено разрешение на ввод нового производства компании «Кранч Бранч». Предприятие будет выпускать шоколадную и арахисовую пасты, растительные масла и продукты правильного питания, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Инвестиции в проект составили 50 миллионов рублей. Производственные мощности позволят изготавливать до 22 000 литров шоколадной и ореховой паст, а также порядка 6000 литров растительных масел в год. Продукция ориентирована на импортозамещение зарубежных товаров.
«Развитие переработки, в том числе предприятий пищевой и кондитерской отраслей, – одно из направлений развития агропрома Подмосковья. Создание новых производств позволит расширять ассортимент отечественной продукции, увеличит объём переработки», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.В ведомстве уточнили, что предприятие также рассматривает возможность предоставления свободных производственных мощностей предпринимателям, работающим на маркетплейсах.