На прилавках Подмосковья появились бахчевые нового урожая

13 августа 2026, 22:13

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В торговые сети Московской области поступили арбузы и дыни нового урожая из южных регионов России, Казахстана и Узбекистана. В августе в регионе традиционно начался сезон бахчевых, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Там пообещали, что в ближайшие недели ассортимент будет расширяться по мере созревания урожая в других регионах.

«В торговых сетях уже доступны арбузы из Астраханской области, Дагестана, Тамбовской области и Краснодарского края. Среди первых сортов нового урожая – «Сахарный малыш», «Огонёк» и «Каристан». Стоимость начинается от 100 рублей за килограмм. Также в продаже – несколько видов бессемянных арбузов, в том числе «Черный принц», от 70 рублей за килограмм. К концу лета ожидаются поставки из Липецкой и Воронежской областей», – отметили в ведомстве.