Расписание электричек Ленинградского направления изменится 16, 18 и 20 сентября
График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится 16, 18 и 20 сентября из-за ремонта путей. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
Изменения коснутся электричек на участке Москва — Клин — Москва.
«Часть поездов на этом участке отменят, часть пустят по укороченному маршруту, а у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее проверять расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте МТППК или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».