Расписание электричек Ленинградского направления изменится 16, 18 и 20 сентября

09 сентября 2025, 13:28

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится 16, 18 и 20 сентября из-за ремонта путей. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.





Изменения коснутся электричек на участке Москва — Клин — Москва.





«Часть поездов на этом участке отменят, часть пустят по укороченному маршруту, а у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.