На гастрономическом фестивале «Аксаковская уха» побывали около 1500 человек

14 сентября 2026, 15:50

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» состоялся традиционный ежегодный гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Мероприятие посетили около 1500 гостей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В этом году на фестивале сварили рекордное количество рыбных супов –девять видов. Уху готовили по рецептам разных культур. Посетители съели в этот день более 800 литров ухи. В творческих мастер-классах в рамках фестиваля участвовали порядка 200 человек.

«В рамках концертной программы дал спектакль Загорянский театр при Музее братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры. Прошла литературная встреча на тему записок об ужении рыбы Сергея Аксакова. Главным участником концерта стал балалаечник-виртуоз Даня Воронков с программой «Балалаунж», – рассказали в ведомстве.