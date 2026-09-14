На гастрономическом фестивале «Аксаковская уха» побывали около 1500 человек
В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» состоялся традиционный ежегодный гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Мероприятие посетили около 1500 гостей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом году на фестивале сварили рекордное количество рыбных супов –девять видов. Уху готовили по рецептам разных культур. Посетители съели в этот день более 800 литров ухи. В творческих мастер-классах в рамках фестиваля участвовали порядка 200 человек.
«В рамках концертной программы дал спектакль Загорянский театр при Музее братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры. Прошла литературная встреча на тему записок об ужении рыбы Сергея Аксакова. Главным участником концерта стал балалаечник-виртуоз Даня Воронков с программой «Балалаунж», – рассказали в ведомстве.
Посетители музея-заповедника «Усадьба «Мураново» приняли участие в обзорных экскурсиях по парку и музею, а также в театрализованной программе в Главном усадебном доме.
Маленьким гостям показали спектакль у Детского домика, а на Барском лугу развернулась большая ремесленная ярмарка.