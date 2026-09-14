Подмосковье поделилось опытом развития набережных
Начальник Управления Мособлархитектуры по обеспечению устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Алеся Гончарик выступила с докладом на Научно-практической конференции «Город у воды: архитектурно-градостроительные стратегии развития территорий». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Конференция состоялась в рамках XV Международного архитектурного фестиваля имени В.Н. Логвинова «Экоберег» в Самаре. Темой выступления Гончарик стал ландшафтно-градостроительный подход в развитии города.
«Современная набережная давно вышла за рамки простого линейного парка. Сегодня это сложнейший узел, где пересекаются экология, логистика, экономика и идентичность места. Именно создание новых общественных пространств на стыке этих элементов определяет будущее направление в развитии городской ткани», — сказала Гончарик.В качестве успешных примеров развития она привела набережную Оки в Кашире, Волги в Дубне и ряд других территорий у водоёмов.