Подмосковье поделилось опытом развития набережных

14 сентября 2026, 15:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Начальник Управления Мособлархитектуры по обеспечению устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Алеся Гончарик выступила с докладом на Научно-практической конференции «Город у воды: архитектурно-градостроительные стратегии развития территорий». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Конференция состоялась в рамках XV Международного архитектурного фестиваля имени В.Н. Логвинова «Экоберег» в Самаре. Темой выступления Гончарик стал ландшафтно-градостроительный подход в развитии города.





«Современная набережная давно вышла за рамки простого линейного парка. Сегодня это сложнейший узел, где пересекаются экология, логистика, экономика и идентичность места. Именно создание новых общественных пространств на стыке этих элементов определяет будущее направление в развитии городской ткани», — сказала Гончарик.