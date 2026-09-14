Подмосковный этап программы «Мама-предприниматель» собрал 50 участниц
В Московской области начался региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель», который будет проходить до 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Участницами пятого по счёту регионального этапа стали 50 жительниц.
«Мама-предприниматель» – программа для женщин с детьми, которые планируют открыть собственное дело или развивают бизнес на ранней стадии. Проект помогает участницам проверить идею, получить необходимые знания и доработать финансовую модель. Региональный этап проходит при поддержке центра «Мой бизнес» Московской области», – рассказали в министерстве.Пять дней участницы будут работать вместе с экспертами над бизнес-проектами. Они определят целевую аудиторию, доработают ценностное предложение и финансовую модель, разберут инструменты продвижения, подготовят презентацию проекта к финальной защите.
По итогам обучения 10 участниц выйдут в финал регионального этапа. Победительница получит 150 000 рублей на развитие бизнеса и возможность представить Московскую область на федеральном этапе программы, где главный приз составляет миллион рублей.