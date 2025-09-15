На Геопортале Подмосковья запустили экспресс-анализ участков для застройщиков

15 сентября 2025, 09:28

Видео: пресс-служа Минжилполитики МО

Новый сервис для застройщиков заработал на Геопортале Подмосковья. Теперь там можно оперативно получить анализ земельного участка и узнать о наличии каких-либо ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Экспресс-анализ выявляет наложение участка на зоны с особыми условиями использования, например, приаэродромные, водоохранные и пр.





«Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно зайти на Геопортал, авторизоваться в Личном кабинете застройщика, перейти во вкладку «Библиотека» и нажать кнопку «Экспресс-анализ». Затем остаётся только выбрать удобный способ указания участка: по координатам, по кадастровому номеру или с помощью рисования на карте», — говорится в сообщении.