В Подмосковье выросло производство молока

12 сентября 2025, 17:56

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные предприятия за семь месяцев текущего года выпустили 155,5 тыс. тонн обработанного молока. Это более чем на четыре процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Доля товаров подмосковных производителей в Центральном федеральном округе составляет почти 17%, а на общероссийском рынке — свыше 4%.





«Ведущими предприятиями области по производству молока являются компании «Гелиос», «Братья Чебурашкины» и Можайский завод стерилизованного молока. Они внедряют инновационные технологии пастеризации и ультрапастеризации, которые позволяют на более долгий срок сохранять все полезные свойства молока», — говорится в сообщении.