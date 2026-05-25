На Геопортале Подмосковья запустили сервис поиска свободных сельхозземель
Онлайн-сервис по поиску свободных земель сельскохозяйственного назначения запустили на Геопортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Поиск ведётся среди земель неразграниченной государственной собственности.
«Участки не сформированы и не поставлены на кадастровый учет. Для их оформления заявитель должен направить обращение в Минсельхоз Подмосковья с концепцией проекта и схемой расположения на кадастровом плане территории. После этого мы сопровождаем процедуру постановки на кадастровый учет и предоставления участка в аренду», — рассказал глава министерства Виталий Мосин.Сервис размещается в разделе «Земля фермерам» в формате интерактивной карты. Поиск можно вести по разным округам.