В поликлиниках Пушкинского округа 30 мая проведут Единый день диспансеризации

25 мая 2026, 17:24

Фото: istockphoto.com/SARINYAPINNGAM

Единый день диспансеризации состоится в субботу, 30 мая, в восьми поликлиниках Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Пациентов ждут в поликлинике №1 в Пушкине, поликлинике №3 в посёлке Лесной, поликлинике №4 в микрорайоне Клязьма, поликлинике №5 в посёлке Правдинский, поликлинике №6 в посёлке Софрино, поликлинике №7 в микрорайоне Софрино-1, поликлинике №8 в посёлке Ашукино и поликлинике №9 в Ивантеевке.





«Пациенты смогут пройти базовые обследования и приёмы у врачей», — говорится в сообщении.