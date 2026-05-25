В поликлиниках Пушкинского округа 30 мая проведут Единый день диспансеризации
Единый день диспансеризации состоится в субботу, 30 мая, в восьми поликлиниках Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Пациентов ждут в поликлинике №1 в Пушкине, поликлинике №3 в посёлке Лесной, поликлинике №4 в микрорайоне Клязьма, поликлинике №5 в посёлке Правдинский, поликлинике №6 в посёлке Софрино, поликлинике №7 в микрорайоне Софрино-1, поликлинике №8 в посёлке Ашукино и поликлинике №9 в Ивантеевке.
«Пациенты смогут пройти базовые обследования и приёмы у врачей», — говорится в сообщении.Диспансеризация начнётся в девять утра. Приходить следует натощак, так как нужно будет сдавать анализы.
