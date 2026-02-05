На гидротехнических сооружениях на озере Сенеж введут автоматический мониторинг
Систему автоматического цифрового мониторинга внедрят в комплексе гидротехнических сооружений на озере Сенеж в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
На сооружениях установят пьезометры, чтобы непрерывно контролировать уровень грунтовых вод, инклинометры для фиксации возможных смещений грунта и щелемеры для проверки состояния бетонных конструкций. В систему также войдут метеорологические приборы для мониторинга погодных условий и уровня осадков.
«В регионе реализуется курс на цифровизацию инфраструктуры. Это позволяет повысить качество контроля и выстраивать более эффективную систему эксплуатации», — казал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.В настоящее время идёт составление технического задания для разработчиков системы, а установит её планируется в 2027 году.