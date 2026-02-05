Во Фрязине начался капремонт дошкольного отделения школы №3

05 февраля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дошкольное отделение школы №3 имени Героя Советского Союза Александра Дудкина начали ремонтировать во Фрязине. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание расположено по адресу: улица Попова, дом №2б. Его общая площадь составляет 856 квадратных метров. Сейчас на объекте приступили к демонтажным работам.





«В рамках капитального ремонта в детсаду обновят кровлю с водосточной системой и фасад, проведут отделку помещений, заменят все инженерные сети, модернизируют пищеблок и установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. А на прилегающей территории проведут благоустройство», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.