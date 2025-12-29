Достижения.рф

На горнолыжном курорте в Подольске провели новогодний праздник

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Новогодний праздник с играми, заездами и раздачей подарков состоялся в горнолыжном комплексе «Красная Горка» в городском округе Подольск в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Гостями праздника стали около 500 человек, а развлекали их Дед Мороз и Снегурочка.

«Дед Мороз был как настоящий, с ним было очень весело играть. Но самое классное – это то, что Снегурочка вместе с нами каталась на лыжах», — поделилась впечатлениями девятилетняя Арина Медведева.
В уходящем году в подольском горнолыжном комплексе появились десять дополнительных снегогенераторов и три ленточных подъёмника. А внедрённая система автоматического переключения электроснабжения защищает оборудование от сбоев даже при проблемах с электричеством.
Лев Каштанов

