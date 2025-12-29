На горнолыжном курорте в Подольске провели новогодний праздник

29 декабря 2025, 09:35

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Новогодний праздник с играми, заездами и раздачей подарков состоялся в горнолыжном комплексе «Красная Горка» в городском округе Подольск в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Гостями праздника стали около 500 человек, а развлекали их Дед Мороз и Снегурочка.





«Дед Мороз был как настоящий, с ним было очень весело играть. Но самое классное – это то, что Снегурочка вместе с нами каталась на лыжах», — поделилась впечатлениями девятилетняя Арина Медведева.