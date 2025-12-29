В Балашихе 13 семей получили новые квартиры по программе реновации

29 декабря 2025, 09:05

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Еще тринадцать семей в Балашихе переехали в новое жилье в рамках программы комплексного развития территорий Подмосковья, которую реализует девелопер «Самолет». Торжественная церемония вручения ключей состоялась 26 декабря, их новоселам передал глава городского округа Сергей Юров. В начале декабря новые квартиры получили первые двенадцать семей, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







Всего в 2025–2027 годах в рамках проекта КРТ компания «Самолет» планирует переселить 305 семей из аварийного и ветхого жилья в новые квартиры в ЖК «Квартал Авиаторов». Переселенцам предоставляется жилье с площадью и количеством комнат не меньшими, чем ранее, при этом минимальная общая площадь квартиры составляет 30 кв. метров. Более половины расселяемых квартир были коммунальными — вместо отдельных комнат жители получают полноценные изолированные квартиры.



Ключи от нового жилья получили жители домов на улицах Зеленая (дома №2, 3, 14 и 19), а также части дома №1 на улице Почтовой. Возраст некоторых зданий достигает около 100 лет, после расселения их планируется снести. Новые квартиры расположены в ЖК «Квартал Авиаторов» по адресу улица Колдунова, дом 1. Все они передаются с готовой отделкой и установленной сантехникой.



Жилой дом оснащен коммерческими помещениями на первом этаже и индивидуальными кладовыми на подземном уровне. Сквозные входные группы выполнены без ступеней, дворы закрыты для автомобилей. На территории обустроены детские и спортивные площадки, а парковка вынесена за пределы дворов.



ЖК «Квартал Авиаторов» строится в районе с развитой инфраструктурой, рядом с Горенским лесопарком и национальным парком «Лосиный Остров». Проект отличается удобной транспортной доступностью: съезд на МКАД находится в 8 км, железнодорожная станция «Балашиха» — в пяти минутах езды. В составе комплекса предусмотрено шесть корпусов, детский сад на 255 мест и поликлиника, рассчитанная на 91 посещение в смену.