В красногорском ЖК «Ильинойс» построили дом более чем на 1,6 тыс. квартир

29 декабря 2025, 09:11

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом №2 с 1637 квартирами построили в жилом комплексе «Ильинойс» на юге Красногорска. Новостройка уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Объект состоит их двух корпусов 23 и 24 этажей. Общая площадь дома составляет свыше 100 тысяч квадратных метров.





«Помимо квартир, в корпусах есть кладовки для жильцов и подземный паркинг. А на первых этажах расположены коммерческие помещения, где откроют кафе, аптеки, магазины и пр. Дому присвоили самый высокий класс энергоэффективности: А++», — говорится в сообщении.