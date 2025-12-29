В красногорском ЖК «Ильинойс» построили дом более чем на 1,6 тыс. квартир
Дом №2 с 1637 квартирами построили в жилом комплексе «Ильинойс» на юге Красногорска. Новостройка уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Объект состоит их двух корпусов 23 и 24 этажей. Общая площадь дома составляет свыше 100 тысяч квадратных метров.
«Помимо квартир, в корпусах есть кладовки для жильцов и подземный паркинг. А на первых этажах расположены коммерческие помещения, где откроют кафе, аптеки, магазины и пр. Дому присвоили самый высокий класс энергоэффективности: А++», — говорится в сообщении.В составе ЖК уже открыли детский сад на 250 мест и планируют построить ещё один — на 200 мест. Кроме того, на территории гимназии №7 реконструируют учебный блок, где смогут учиться 975 школьников.