В Бобреневом монастыре в Коломне отреставрировали исторические кельи
Западные и восточные кельи Бобренева монастыря, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, отреставрировали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.
Монастырь находится в селе Старое Бобренево городского округа Коломна. Группу построек возвели в XVII-XVIII вв.
«В процессе реставрационных работ в кельях восстановили кладку, усилили конструкции, восстановили проёмы и их заполнение, отделку, кровлю и приспособили помещения для современного использования», — говорится в сообщении.История Бобренева монастыря начинается с 1381 года. За века монастырь неоднократно перестраивался. В последние годы там отремонтировали большинство построек, включая стены, башни, Старо-Фёдоровскую и Ново-Фёдоровскую церкви и пр.