Под Можайском нашли сросшийся с деревом боевой снаряд

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили рядом с посёлком Спутник Можайского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Опасную находку сделали рабочие, занимавшиеся расчисткой лесополосы для прокладки газовой траншеи. Они заметими снаряд, который буквально сросся с корнями и стволом дерева.





«Прибывшие на место взрывотехники определили, что боеприпас является 82-миллиметровой миномётной миной», — говорится в сообщении.