Под Можайском нашли сросшийся с деревом боевой снаряд
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили рядом с посёлком Спутник Можайского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Опасную находку сделали рабочие, занимавшиеся расчисткой лесополосы для прокладки газовой траншеи. Они заметими снаряд, который буквально сросся с корнями и стволом дерева.
«Прибывшие на место взрывотехники определили, что боеприпас является 82-миллиметровой миномётной миной», — говорится в сообщении.Мину переместили во взрывобезопасный контейнер и перевезли на специальный полигон, где уничтожили с соблюдением всех правил.
