В Павловском Посаде 21 июня состоится концерт памяти Виктора Цоя
Концерт, посвящённый памяти легендарного рокера Витора Цоя, состоится у дома культуры «Октябрь» в Павловском Посаде в субботу, 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Организаторами концерта являются актёр, музыкант, певец и композитор Сергей Шилин и солисты ДК «Октябрь».
«Для нас это уже не первый опыт проведения концерта. В прошлом году на нашей площадке рок-хиты группы «Кино» исполнили Сергей Шилин, Максим Епихин и кавер-группа «Хищные птицы». В этом году всех наших гостей тоже ждёт много интересного, а главное — качественное исполнение музыкальных произведений», — сказала директор ДК «Октябь» Марина Агеева.Концерт начнётся в семь вечера. Для гостей прозвучат самые популярные песни Виктора Цоя.